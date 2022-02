Forbrukarrådet etterlyser medisinregister

innenriks

Sidan 2019 har Forbrukarrådet ønskt ei løysing der forbrukarane kan søkje opp lagerstatus på medisinar på tvers av apotekkjedene. Dei meiner dette vil styrkje beredskapen. Helsedirektoratet har òg tilrådd ei slik løysing.

Arbeidet med registeret er i gang, men det skulle vore ferdig hausten 2021. Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukarrådet etterlyser fortgang i prosessen.

– Det er viktig at dette får høg prioritet. No må Apotekforeininga og kjedene vise at dei tek helsa og tryggleiken til medisinbrukarane på alvor. Eg etterlyser også styresmaktene. Dei må stille krav om at bransjen får eit slikt register på plass, eller etablere det sjølv, seier ho.

Eit slikt register vil ikkje eine og åleine løyse den nasjonale medisinmangelen, men vil gjere det enklare for forbrukarane å finne tilgjengeleg medisin, meiner Blyverket.

(©NPK)