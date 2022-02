Kirkens Nødhjelp ber regjeringa løfte innsatsen mot kjønnslemlesting

innenriks

Bakgrunnen for utsegnene er at søndag 6. februar er den internasjonale dagen mot kvinneleg kjønnslemlesting.

– Barneekteskap og kjønnslemlesting går dessverre ofte hand-i-hand, og under pandemien har dette auka. Regjeringa har eit ansvar og må løftar opp innsatsen for å kjempe mot slike skadelege skikkar, seier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp i ei pressemelding.

Han understrekar at praksisen med kjønnslemlesting er eit brot på menneskerettane.

Kjønnslemlesting omfattar alle inngrep som inneber å forandre eller skade kjønnsorganet til kvinna av ikkje-medisinske årsaker.

To millionar jenter står i dag i fare for å bli kjønnslemlesta, ifølgje FN. Dei peikar på at situasjonen til kvinner har forverra seg under pandemien, mellom anna på grunn av auka fattigdom og avgrensa tilgang til vern og helsetenester.

(©NPK)