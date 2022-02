Leiar av kontrollkomiteen: – Ingen indikasjonar på ureint trav i Stoltenberg-utnemninga

innenriks

– Vi må finne ut av om dette har vore ein reell og open prosess, eller om han har vore førehandsbestemd, seier komitéleiar Peter Frølich frå Høgre til NTB.

– Men per no har vi ingen indikasjonar som gir grunnlag for å konkludere om at det har vore kameraderi eller ureint trav, understrekar han.

– Det er heilt vanleg at Stortinget får lufta sine bekymringar etter ei såpass omdiskutert utnemning, seier han og gratulerer i same andedrag Stoltenberg med den nye jobben.

– Han er ein veldig dyktig person, som eg ønskjer lykke til.

Avhengig av svar

Kontrollkomiteen, som møtest tysdag, vil stille Finansdepartementet ei rekkje innleiande spørsmål før det eventuelt blir vedteke å opprette ei sak. Om det skjer, er avhengig av svara frå departementet, seier Frølich.

– Frå Høgres side er vi veldig interessert i tidslinja – kven som har snakka med kven og når – og forhold rundt utlysingsteksten: Er den endra frå før, er den tilpassa spesielle søkjarar og slike ting, seier Frølich, som understrekar at kontrollkomiteen ikkje har noka moglegheit til å overprøve utnemninga.

– Avgjerda er teken. Det vi skal undersøkje, er vegen som førte til utnemninga.

Endra utlysing

Venstres representant i kontrollkomiteen Grunde Almeland meiner prosessen har vore uryddig. Han ønskjer mellom anna å få greie på habilitetsvurderingane som vart gjort av regjeringa:

– Hovudproblemet er at det er så mange aktørar med sterke bindingar til kvarandre her. Det er stort behov for å få klargjort habilitetsvurderingane som er gjort, betre enn det er komme fram til no. Dette bør regjeringa ha gode svar på, seier Almeland, som også vil ha svar på kvifor stillingsutlysinga er betydeleg endra frå førre gong same jobb var lyst ut.

– Er det slik at utlysinga er tilpassa ulike kandidatar, spør han.

Korta på bordet

SVs Kari Elisabeth Kaski meiner Stoltenberg-utnemninga er politisk uklok, men at det så langt ikkje er noko som tilseier at det har gått føre seg noko som ikkje er i samsvar med regelverket.

– Eg set sjeldan pris på at guteklubben grei møtest og snakkar saman på den måten, og at ein rekrutterer blant det same sjiktet i samfunnet, men det i seg sjølv betyr ikkje at det ikkje har gått føre seg i samsvar med regelverket, seier ho til NTB.

Raudts representant i kontrollkomiteen, Seher Aydar, forventar at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legg alle korta på bordet.

– Det er heilt nødvendig viss vi skal ha tillit til prosessen og at ikkje spørsmål om kameraderi eller ikkje skal henge ved.

Hjartesukk

Frp-leiar Sylvi Listhaug skuldar på si side Ap for kameraderi. Derfor må prosessen granskast, meiner ho.

– Vi veit frå tidlegare at Arbeidarpartiet er oppteken av å plassere eigne folk rundt omkring i samfunnet. Det trudde vi var ein tradisjon som var tilbakelagd i 2022, men det er det tydelegvis ikkje. Vi får berre konkludere med at det kameraderiet som er i det partiet, lever vidare, seier ho.

Uttalen får Frølich til å komme med dette hjartesukk:

– Vi politikarar skal vere veldig forsiktige med å spreie mistru og så tvil utan å ha solide bevis. Det er nok forakt mot institusjonane våre som det er, noko det er unødvendig å fyre opp under utan fakta på bordet, seier han.

