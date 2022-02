Mange fjellovergangar stengde – krevjande køyreforhold i store delar av landet

innenriks

Ei rekkje snøskred har skapt trøbbel fleire stader, mellom anna i Indre Sogn torsdag kveld, der det vart sett i verk ein redningsaksjon då skispor vart observert inn i eit snøskred. Den vart likevel avslutta då dei konkluderte med at ingen var sakna.

Fredag morgon vart E6 Kvænangsfjellet stengd på grunn av snøskred, og det same gjeld riksveg 15 over Strynefjellet, der det blir teke ei ny vurdering fredag formiddag.

Fredag er fleire bussruter i Nordland innstilte som følgje av den kraftige vinden. Busselskapet Boreal seier at det blir gjort løpande vurderingar om enkelte av rutene kan bli teke opp att.

På fjellet i Midt- og Sør-Noreg er det snøfokk på grunn av snø og sterk vind mellom sør og vest, og det er sendt ut gult farevarsel om dette. Det er venta å vare eit godt stykke ut fredag ettermiddag.

Fleire trafikkulukker

Natt til fredag og fredag morgon var det ei rekkje trafikkulykker av varierande alvorsgrad fleire stader i landet. Ein mann i slutten av 20-åra mista livet i ein frontkollisjon på E6 i Mo i Rana natt til fredag, og ifølgje politiet var det kraftig vind og krevjande køyreforhold på staden.

Fredag morgon køyrde ein bil ut av vegen på ein fylkesveg i Osterøy utanfor Bergen, der det vart meld om glatte vegar på staden.

Også i Arendal førte glatte vegar til at éin bil hamna i ei trafikkulykke, og vedkommande i bilen skal ikkje ha vorte alvorleg skadde, ifølgje politiet.

Oransje i nord

I nord er det sendt ut oransje farevarsel om svært kraftige vindkast. Meteorologane sende i forkant ut oransje farevarsel, nest høgaste nivå, for svært kraftige vindkast. Dette gjeld både for Troms, og dessutan for Saltfjellet, Salten og Ofoten i Nordland.

Vinden auka frå torsdag kveld, og lokalt kan det blåse vindkast opp til 40 meter i sekundet.

Elles i landsdelen er det gult farevarsel, og det blæs kraftig i store delar av Nord-Noreg. Vinden er venta å løye i løpet av tidleg fredag ettermiddag.

Ei rekkje vegstrekningar er stengde, mellom anna E6 over både Kråkemofjellet og Saltfjellet. Det kan stadig bli endringar, og Vegvesenet ber folk om å halde seg oppdatert på stengde fjellovergangar på nettsidene.

