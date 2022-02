No kjem straumstipendet til studentane

innenriks

– Stipendet kjem på toppen av kompensasjonsordninga for høge straumprisar, som alle norske hushald får, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i ei pressemelding fredag.

Stipendet er tilgjengeleg for alle studentar, i tillegg til vaksne elevar i vidaregåande opplæring, som har straumutgifter som ikkje er inkluderte i husleiga. Straumstipendet er på 3.000 kroner.

Lånekassa vil sende ut e-post til alle studentane, som kan søkje straks dei får e-posten.

– Den enkelte må stadfeste at dei har straumutgifter som ikkje er inkluderte i husleiga, og at dei kan dokumentere dette til Lånekassen i ettertid. Stipendet blir utbetalt i løpet av eit par dagar etter at avtalen er signert, seier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

(©NPK)