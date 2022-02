Omtrent halvparten av etterforskingane til politiet vart ikkje oppklarte i fjor

innenriks

Den samla oppklaringsprosenten er redusert sidan 2015, og var i 2021 på 49 prosent, skriv Riksadvokaten i rundskrivet sitt om mål og prioriteringar for 2022.

Riksadvokaten meiner at den negative utviklinga i oppklaringsraten må bli snudd, og seier at høg oppklaring er spesielt viktig for det som skal vere dei prioriterte sakene i år.

Årets rundskriv fører vidare i stor grad hovudlinjene frå fjorårets. Riksadvokaten legg vekt på at høg oppklaring er særleg viktig i saker som involverer grov integritetskrenkjande kriminalitet, som alvorleg vald, mishandling i nære relasjonar og alvorlege seksuallovbrot mot barn og vaksne.

Også kriminelle handlingar ved bruk av IKT, som til dømes internettrelaterte seksuelle overgrep, blir nemnd som særleg viktig å oppklare.

(©NPK)