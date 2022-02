Organisasjonar heldt markering mot Drevdal-dommen

innenriks

Om lag 100 til 300 menneske møtte opp for markering mot dommen mot kulturprofilen Gaute Drevdal, anslo Oslo-politiet overfor NTB fredag kveld.

Dei opplyste at markeringa hadde gått roleg føre seg.

Drevdal vart i førre veke frikjent av Borgarting lagmannsrett for åtte av ni valdtekter han var tiltalt for. Han vart dømd til eitt års fengsel for eitt tilfelle av valdtekt.

Onsdag varsla fleire organisasjonar, mellom anna kvinnegruppa Ottar, at dei fredag ville halde ei markering i Oslo mot frifinninga. Organisasjonane ønskjer ei samtykkelov og ein full gjennomgang av rettssystemet og påtalemakta.

Drevdals forsvarar, Victoria Holmen, har overfor NTB sagt at frifinningane av Drevdal ikkje er avhengig av rettsordning eller lovtekst.

– Frifinninga er avgjort av beviskravet. Ei samtykkelov, som demonstrantane ønskjer seg, vil stille like høge krav til beviset som dagens valdtektsregel, sa ho onsdag.

Tidlegare fredag vart Borgarting lagmannsrett i Oslo utsett for hærverk. Hærverket er knytt til dommen mot Gaute Drevdal, seier kvinneaktivistar til Vårt Oslo.

