Oslo Børs steig frå start

Dermed ser det ikkje ut til at den breie nedgangen på dei amerikanske børsane torsdag har smitta over på den norske aksjeindeksen.

Norske Skog steig over 8 prosent fredag formiddag. Det skjer etter at selskapet før børsopninga la fram resultatet for fjerde kvartal 2021.

Papirprodusenten tente 480 millionar kroner i fjerde kvartal, mot minus 1,2 milliardar kroner i same perioden året før, skriv E24.

Blant dei mest omsette selskapa er det også oppgang. Equinor steig 0,2 prosent, Nordic Semiconductor med 1,8 prosent, Norsk Hydro med 1,3 prosent, og Aker BP med 1,2 prosent.

Også oljeprisen steig. Eit fat nordsjøolje blir no omsett for 91,86 amerikanske dollar, ein oppgang på 1 prosent.

