Politiet brukte 1,8 milliardar mindre enn planlagt i fjor

Avdelingsdirektør Roger Bjerke for styringsavdelinga i Politidirektoratet seier i ei pressemelding at dei vil gå i ein dialog med Justis- og beredskapsdepartementet for å bli samde om kor mykje av dei unytta pengane som kan overførast til i år.

Bjerke nemner at politiet, i tillegg til eit lågare aktivitetsnivå, også har hatt leveranseutfordringar på innkjøp og forseinkingar i større fakturaer frå mellom anna EU.

Det totale mindreforbruket til politiet i 2021 blir mellom anna fordelt på 1,1 milliard over driftsbudsjettet, om lag 400 millionar i investeringar og rundt 260 millionar kroner som mellom anna knyter seg til ulike kontingentar til EU, men som politiet sjølv ikkje styrer.

Mellom anna er det på posten for større utstyrsinnkjøp og vedlikehald berre nytta 12,86 prosent av dei midlane som vart løyvde for 2021. Av dei berekna tilskota som Noreg skulle bidra med til Schengen-samarbeidet med EU er det òg berre brukt litt over 23 prosent av kva som skulle vore betalt.

– Undervegs i 2021 viste prognosen at mindreforbruket truleg ville bli betydeleg større enn tidlegare år, og det vart då gjort grep for å omdisponere ein del midlar, seier Bjerke.

Justisdepartementet forventar ein reduksjon av mindreforbruket i år og vil følgje opp løyvingane månadleg.

