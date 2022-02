Sjøfartsdirektoratet med tiltak mot spreiing av hamnespy

innenriks

Den uønskte arten hamnespy, også kalla japansk sjøpung, er ein framand art som har alvorlege konsekvensar for norske havområde.

Arten, som vart oppdaga i norske farvatn i november 2020, veks mellom anna på skrog, fortøyingar, brygger og anna som finst i sjøen.

– Det kan feste seg innan 24 timar, noko som inneber at dess lenger tid eit skip er i eit område med hamnespy, dess større er risikoen for at det festar seg, seier Karolina Lundgren, senioringeniør i underavdelinga for lasteskip og flyttbare innretningar i Sjøfartsdirektoratet.

– Vask båten ofte

Direktoratet gjer no eigarar av fritidsbåtar og reiarlag som har skip og flyttbare innretningar i norske farvatn, merksame på tiltak som raskt kan redusere risikoen for å spreie hamnespy frå eit område til eit anna langs kysten.

Fritidsbåtbrukarane blir mellom anna oppmoda til å reingjere båten ofte og sjekke skroget før dei fer ut i nye område. Dersom ein finn hamnespy på eller ved båten, må ein sørgje for at det ikkje kjem tilbake i sjøen.

– Legg det på land for å tørke og døy, tilrår Lundgren.

– Plikt til å avgrense spreiing

For kommersielle fartøy finst det i dag ingen forskrifter som spesifikt rettar seg mot spreiing av framande artar frå eit norsk havområde til eit anna. Men det finst ein varsemdregel i forskrifta om framande organismar, som blir forvalta av Miljødirektoratet.

– Aktsemdsplikta inneber at viss du er ansvarleg for aktivitetar i område med hamnespy, har du plikt til å avgrense risikoen for at han spreier seg, seier Lundgren.

– Det å la vere å gjere tiltak når ein oppdagar hamnespy på skrog eller utstyr, slik at unnlatinga bidreg til å spreie hamnespyet ytterlegare, kan innebere brot på aktsemdsplikta i forskrifta om framande organismar, seier Lundgren.

Miljødirektoratet har på nettsidene sine informasjon om hamnespy, kart over områda han er oppdaga i, og arbeidet som går føre seg for å hindre vidare spreiing.

(©NPK)