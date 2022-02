Støre ber lovavdelinga om ny habilitetsvurdering

innenriks

– Når utnemninga har funne stad, vil eg be lovavdelinga vurdere om det er område i det vanlege arbeidet som eg leier som blir ramma av at det er ein venn av meg som har den jobben, seier Støre til NTB.

– Eg har ikkje fått tips om det til no, men sjølvsagt vil eg vere merksam på det, seier han vidare.

Nære venner

Støre møtte pressa etter ein samtale med Estlands president i representasjonsbustaden til regjeringa fredag. Der vart han konfrontert med utnemninga av tidlegare Ap-statsminister Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

Støre har sjølv erklært seg inhabil i utnemninga på grunn av sin nære vennskap med Stoltenberg.

Han gjentok fredag at han ikkje har hatt noko med utnemninga å gjere.

– Eg har ikkje vore del av denne avgjerda, eg har ikkje vore del av saksbehandlinga på noko stadium, sa Støre.

Like fullt varslar Støre at han vil be lovavdelinga i Justisdepartementet om ei ny vurdering.

Statsministerens kontor (SMK) opplyser til NTB at det er snakk om ei habilitetsvurdering, men ikkje av Støres forhold til Stoltenberg. I staden er det ei vurdering av om delar av hans virke som statsminister vil påverkast av at Stoltenberg er utnemnd som sentralbanksjef.

Ny vurdering

Lovavdelinga i Justisdepartementet vart òg beden om å gjere ei habilitetsvurdering då det vart kjent at Stoltenberg hadde søkt på jobben som sentralbanksjef. Konklusjonen den gongen vart at Stoltenberg ikkje er inhabil til stillinga som sjef for Noregs Bank.

«Det klare utgangspunktet må være at vennskapet mellom Stoltenberg og statsministeren og andre mer generelle forhold som Finansdepartementet har omtalt i henvendelsen hit, ikke vil medføre at Stoltenberg vil være inhabil til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef», konkluderte lovavdelinga då.

– Så no blir det ein ny runde?

– Viss det blir slike saker. Noregs Bank er uavhengig, og i dag har eg lese innstillinga i den kongelege resolusjonen – og der blir det vist til at lovavdelinga har vurdert dette spørsmålet i forhold til han. Det gir jo ein peikepinn, og det skal vi ta på alvor, seier Støre.

Beheld vennskapet

Støre nytta òg høvet til å gratulere Stoltenberg med jobben.

– Finansministeren har gitt ei grundig vurdering av Finansdepartementets behandling av saka, og dei har valt den dei meiner er best eigna til å leie Noregs Bank. Då gratulerer eg Jens Stoltenberg med at han har fått den viktige jobben, seier Støre.

Stoltenberg har sjølv sagt at han framleis vil pleie vennskapet med Støre når han mot slutten av året tek fatt på den nye jobben. Han kjem heller ikkje til å melde seg ut av Arbeidarpartiet.

Også Støre vil halde på vennskapet med Stoltenberg.

– Han vil vere ein venn av meg framover også, men det er eit vennskap som må handterast på ein ryddig og ordentleg måte i forhold til dei posisjonane vi har, seier Støre.