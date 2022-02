Stoltenberg beheld Ap-medlemskap og vennskap med Støre

innenriks

– Eg er førebudd på å ta dei avgjerdene som er nødvendige på vegner av Noregs Bank, sa Stoltenberg på pressekonferansen på fredag om tilsetjinga.

Han svarte på spørsmål frå NTB om han er førebudd på å ta upopulære avgjerder som rentehevingar, sjølv om dette skulle føre til svekt oppslutning for Arbeidarpartiet.

Avgjerdene i Noregs Bank blir ikkje tekne i einerom, men gjennom grundige analysar og avgjerdsprosessar, sa han.

– Og eg er heilt klar for at det òg kan innebere å ta avgjerder som er upopulære, og det er eg førebudd på, sa Stoltenberg.

Han er i Brussel og deltok på pressekonferansen på videolink.

Beheld kontakten med Støre

Tilsetjinga av Stoltenberg som sentralbanksjef vart offentleggjort fredag. Ei rekkje parti har vore kritiske til den tidlegare Arbeiderparti-leiaren i stillinga på grunn av bandet hans til ei rekkje av dagens regjeringsmedlemmer. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har varsla at dei skal gå gjennom tilsetjingsprosessen.

Kontakten med statsminister Jonas Gahr Støre og andre regjeringsmedlemmer stansar ikkje når Stoltenberg tiltrer i stillinga.

– Eg har framleis tenkt å ha privat omgang med menneske som har politiske posisjonar, også Støre, men eg skal gjere det på ein måte som ikkje undergrev tilliten til Noregs Bank.

– Eg vil vere veldig medviten både på den faglege integriteten eg må ha, og som Noregs Bank sjølvsagt har – og det sjølvstendet Noregs Bank har.

Framleis Ap-medlem

Medlemskapen i Arbeidarpartiet beheld han òg, noko han òg har gjort gjennom åtte år i Nato. Han vil ikkje ha verv eller vere aktiv i partiet.

– Men eg er jo framleis sosialdemokrat, sa han.

Det kom òg fram at Stoltenberg i haust nemnde for arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) at han vurderte å søkje på jobben som sentralbanksjef. Då var dette allereie kjent i media, sa han.

– Ho melde tilbake til meg seinare i haust og sa eg skulle ta omsyn til Finansdepartementet, og det er det eg har gjort, sa Stoltenberg.

Ser fram til samarbeid med Wolden Bache

Stoltenberg seier han er takksam for tilliten og gler seg til å ta fatt på jobben som sentralbanksjef.

– Eg har stor respekt for den viktige rolla Noregs Bank har i det norske samfunnet, og dessutan dei mange svært viktige menneska som jobbar der, sa Stoltenberg.

Han er generalsekretær i Nato ut september og tiltrer som sentralbanksjef seinast 1. desember.

Noverande sentralbanksjef Øystein Olsen går av allereie 1. mars, og visesentralbanksjef Ida Wolden Bache, som vart rekna som hans sterkaste konkurrent til stillinga, vil fungere som sentralbanksjef til Stoltenberg tiltrer.

Stoltenberg ser fram til samarbeidet med henne.

– Ho har ei eineståande erfaring og kunnskap som har vore til stor nytte for banken, seier Stoltenberg.

Enklare å velje nokre andre

Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som står for utnemninga av ny sentralbanksjef. Han trekte fram Stoltenbergs breie bakgrunn og toppleiarerfaring som gjorde at han vart føretrekt.

– Det enklaste for meg hadde heilt sikkert vore å velje nokon andre, men eg har vore oppteken av ein ting: Å velje den som samla sett er best kvalifisert til å fylle rolla som ny sentralbanksjef for Noreg. Etter ein grundig prosess har eg landa på at det er Jens Stoltenberg, sa Vedum.

(©NPK)