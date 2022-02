Stoltenberg og Tajik hadde to samtalar om søknaden

innenriks

Det kom fram på pressekonferansen på fredag om tilsetjinga, der Stoltenberg deltok digitalt frå Brussel.

– Eg hadde ein samtale med Hadia Tajik tidleg i haust om andre ting, men der eg nemnde at eg vurderte å søkje fordi det var ei sak som allereie var ute i media, sa Stoltenberg.

– Ho melde tilbake til meg seinare i haust og sa eg skulle ta omsyn til Finansdepartementet, og det er det eg har gjort, sa han.

Tajik stadfestar kontakten.

– Det var to telefonsamtalar, éin tidleg haust og éin sein haust. I desse samtalane gav eg uttrykk for at det ikkje var noko i vegen for at han kunne søkje stillinga, og at eg ville ta denne informasjonen til etterretning, seier Tajik i ei fråsegn via rådgivaren sin.

– Eg gav òg uttrykk for at det var ryddig at han tok omsyn til Finansdepartementet dersom han søkte. Det er Finansdepartementet og finansministeren som gjennomfører og har hatt ansvar for prosessen med å tilsetje ny sentralbanksjef, og Jens Stoltenberg har vore innstillinga deira, seier ho.

I regjeringa er det likevel Tajik som har handtert saka frå Arbeidarpartiets side.

