Stort fleirtal av kommunane i Viken vil oppløyse fylket

I Akershus er derimot motstanden mot oppløysing av Viken stor. Dei sju kommunane Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Lillestrøm, Nannestad og Ås er alle mot å oppløyse fylket.

I Buskerud er det berre Lier og Ringerike som vil behalde Viken, medan i Østfold er det berre Råde.

Jevnaker kommune, som tidlegare var ein del av Oppland fylke, er òg imot oppløysing. Nabokommunen Lunner, også tidlegare i Oppland, har vedteke eit høyringssvar utan ein klar konklusjon.

24. februar skal fylkestinget i Viken avgjere om dei skal søkje Stortinget om oppløysing.

Mykje tyder på at det der blir fleirtal for å oppløyse fylket, etter at samarbeidsutvalet i Viken Arbeidarparti denne veka gjekk inn for oppløysing.

