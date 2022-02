Studie: Sjukehuspersonell fekk store helseplager under pandemien

innenriks

Forskarar ved Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS) har i samarbeid med fire av dei største universitetssjukehusa i Noreg samla inn data frå sjukehuspersonell under dei tre første smittebølgjene i koronapandemien.

Funna viser store helseplager, opplyser NKVTS.

– Omtrent 20 prosent av deltakarane rapporterte betydeleg angst eller depressive symptom, 8 prosent oppfylte tre eller fire av dei fire PTSD-kriteria, noko som indikerer betydelege kliniske plager – og nesten éin av seks rapporterte om symptomnivå som svarer til utbrendheit, seier forskar og lege Synne Øien Stensland ved NKVTS.

Forskarane er no i gang med å rekruttere deltakarar til ei fjerde datainnsamling.

Målet med studien er å undersøkje korleis sjukehusa kan leggje best mogleg til rette for at dei tilsette får gjort jobben sin på ein trygg og god måte gjennom kriser.

– Helsepersonell er den viktigaste ressursen vår for å sikre effektiv kriserespons og god helsehjelp til alle. Likevel manglar vi kunnskap om korleis sjukehusa best mogleg kan vareta helsepersonellet gjennom denne og kommande kriser, seier Stensland.

Forskarane skal presentere resultata frå studien for helsestyresmaktene 28. februar.

