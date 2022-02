Anders Behring Breivik blir flytta frå Telemark fengsel til Ringerike fengsel

innenriks

– Formålet med flyttinga, som har vore vurdert over lengre tid, er i hovudsak at domfelte har gjennomført straffa i same avdeling med særleg høgt tryggingsnivå i mange år, og at det av den grunn vil vere formålstenleg med eit miljøskifte, skriv Kriminalomsorga i ei pressemelding tysdag.

Overføringa vil bli gjennomført i nær framtid, men Kriminalomsorga skriv at dei av tryggingsmessige årsaker og personvernomsyn ikkje kan opplyse noko konkret om tidspunkt for overføringa.

Breivik vart flytta til Telemark fengsel i Skien hausten 2013. Advokaten hans, Øystein Storrvik, har ikkje svart på NTBs førespurnader tysdag.

Ringerike fengsel har til liks med Telemark fengsel Skien avdeling ei eiga avdeling med særleg høgt tryggingsnivå. Domfelte vil dermed få tilsvarande soningsforhold som han har hatt fram til no.

Kriminalomsorga skriv at støttegruppa etter 22. juli er informert om vedtaket.

Dei understrekar òg at dei som hovudregel ikkje offentleggjer informasjon knytt til person eller sak, men har, etter ei konkret vurdering, valt å gjere eit unntak i dette høvet fordi 22. juli-saka er spesiell i norsk samanheng.

Dei vil ikkje kommentere saka ut over det som står i pressemeldinga.