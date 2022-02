Kraftig auke i legemiddelbruken i fjor

innenriks

Auken er justert for befolkningsauken frå 2020 til 2021. Totalt auka forbruket med 4,8 prosent, målt i døgndosar av reseptpliktige legemiddel, viser tal som Apotekforeningen har innhenta frå Farmaloggs legemiddelstatistikk.

– Det er uventa med ein så stor auke i legemiddelbruken i fjor. Sjølv om vi har to spesielle år med pandemi bak oss, er det vanskeleg å sjå éin enkelt grunn til denne auken. Fram til 2020 var det ein jamn auke på litt over 2 prosent årleg, medan han var dobbelt så stor i fjor, seier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Hjarte- og karlidingar

Aller mest brukt er det kolesterolsenkande legemiddelet atorvastatin. Godt over 400.000 nordmenn bruker dette legemiddelet, og talet på dosar har auka med 10 prosent det siste året.

På plassen etter følgjer acetylsalicylsyre, som blir brukt førebyggjande mot hjarte- og karlidingar. Det tredje mest brukte legemiddelet er kandesartan, som blir brukt mot høgt blodtrykk. Alle dei tre mest brukte legemidla i Noreg er til behandling av hjarte- og karrelaterte lidingar.

Aldrande befolkning

Sidan 2010 har legemiddelbruken per innbyggjar auka med 27 prosent, noko som svarer til ein gjennomsnittleg auke på om lag 2,2 prosent per år, medan han altså var på godt over 4 prosent i fjor.

– Sannsynlegvis byrjar vi å sjå effekten av ei aldrande befolkning. Personar over 70 år bruker meir enn fem gonger så mykje reseptlegemiddel som personar under 70, seier Andresen.

Frå 2010 til 2021 har folketalet i Noreg auka med 11 prosent, medan befolkninga over 70 år har auka med 34 prosent.

Høgare legemiddelutgifter

Utgiftene til reseptlegemiddel auka med omtrent 2,5 milliardar kroner til i overkant av 30 milliardar kroner i 2021. Det svarer til 5.565 kroner per innbyggjar, noko som er ein auke på nesten 9 prosent frå året før. I gjennomsnitt betalte vi om lag 900 kroner av utgiftene til reseptlegemidla sjølv, medan det offentlege betalte resten.

– Ein stor del av auken kan forklarast med at det vart brukt nesten 5 prosent fleire legemiddeldosar. I tillegg har ei svak krone ført til at Noreg importerer dyrare legemiddel. Dei fleste legemidla i Noreg er importerte frå euroland. Med ei svekt krone mot euro må vi betale meir i kroner for legemidla vi importerer, seier direktør for næringspolitikk Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

