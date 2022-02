Kraftig kritikk mot utprøving av ny operasjonsmetode

innenriks

Rapporten frå Statens undersøkingskommisjon for helse- og omsorgstenesta (Ukom) vart lagt fram tysdag.

Utprøving av den nye operasjonsmetoden – taTME – vart gjort utan overordna nasjonal styring og vart starta opp etter lokale initiativ, meiner kommisjonen. Utprøvinga vart ikkje følgd opp med klinisk forsking, og pasientane fekk ikkje god nok informasjon om risiko ved metoden, ifølgje rapporten.

Metoden vart teken i bruk ved sju norske sjukehus mellom 2014 og 2018, då han vart stansa.

Stansen kom hausten 2018 på grunn av auka fare for komplikasjonar og tilbakefall samanlikna med tradisjonell behandling.

– Dette viser at pasienttryggleiken ikkje var godt nok vareteken då sjukehusavdelingane byrja å bruke den nye operasjonsmetoden. Pasientar skal vere sikre på at behandlinga dei får i norske sjukehus, er trygg. Det handlar om tillit til helsetenesta, og at pasientar har moglegheit til å ta informerte val om eiga behandling, seier Pål Iden, direktør i Ukom.

Rapporten viser at seks av sju sjukehus ikkje etablerte ein klinisk studie i samband med oppstart av taTME-metoden. Dermed vart det heller ikkje innhenta skriftleg samtykke frå pasientane i samband med operasjonane. Dei nasjonale tilrådingane knytt til bruk av metoden vart ikkje følgde, ifølgje Ukom.

