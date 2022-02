Samfunnskritiske verksemder førebudde på auka sjukefråvær

innenriks

– Fram til desember låg sjukefråværet på rundt 6 prosent. Det er ikkje meir enn eit normalår. Men no er det markant høgare, seier pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten og Bring til VG.

Smittetoppen ligg framleis framfor oss, og med førre vekes gjenopning av samfunnet, har styresmaktene bede kommunar og bedrifter førebu seg på høgare sjukefråvær.

– Vi toler litt til, men ikkje mykje meir no, seier Pettersen.

Selskapet har planlagt for ulike scenario for alle terminalane sine. Mellom anna har Bring vidareført kontraktar med vikarar som vanlegvis jobbar i høgsesongen.

Hos Noregs største grossist, Asko, er dei førebudde på å kunne gjere tiltak på kort varsel. Asko har tidvis vore ramma av ekstra mykje sjukefråvær fleire periodar i pandemien.

– Slik vi ser det, er det ikkje noko per no som tilseier at forbrukarane vil bli påverka betydeleg dei neste vekene, seier administrerande direktør Tore Bekken.

(©NPK)