Stortinget krev svar om Stoltenberg-tilsetjinga

Komiteen kom tysdag til semje om å sende brev til både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om tilsetjinga.

Komitéleiar Peter Frølich frå Høgre meiner hovudspørsmålet i saka er om tilsetjingsprosessen har vore rigga til fordel for Stoltenberg.

– Viss det er noko mistenkjeleg med denne tilsetjinga, så er ikkje det heldig for nokon. Ikkje for Stoltenberg, ikkje for regjeringa og ikkje for Stortinget, seier Frølich til NTB.

I brevet til finansministeren har komiteen formulert 17 spørsmål om prosessen.

Fire spørsmål til blir retta til statsministeren.

Tidslinje

Eit hovudspor i spørsmålsrekkja til komiteen er sjølve tidslinja for tilsetjingsprosessen – og kven som har snakka med kven.

Noko av det stortingspolitikarane vil ha svar på, er:

* kor tidleg Stoltenbergs namn kom opp i Finansdepartementets arbeid med tilsetjinga, og kven som spelte han inn som mogleg kandidat

* når Stoltenberg vart oppmoda til å søkje jobben, og når visesentralbanksjef Ida Wolden Bache vart oppmoda til å søkje

* kor tidleg stillingsskildringa var ferdig

* kvifor Støre melde seg inhabil allereie 22. oktober, to dagar før den mykje omtalte turen rundt Sognsvann i Oslo der Stoltenberg fortalde Støre at han var interessert i jobben

* tidspunkta for Støres kontakt med andre i regjeringa og i Finansdepartementet om saka

Habilitet

Eit anna spor i undersøkingane er vurderingane som er gjort av habilitet opp mot Stoltenberg.

Bekymringa er at banda kan ha vore for tette, forklarer Frølich.

Han er samtidig oppteken av å få greie på korleis regjeringa vil handtere dei praktiske utfordringane som kan oppstå når sentralbanksjefen er så tett knytt til Arbeidarpartiet og statsminister Jonas Gahr Støre personleg som Stoltenberg er.

– Det er interessant å sjå korleis ein statsminister effektivt skal kunne styre landet og finanspolitikken når det er habilitetsutfordringar med sentralbanken, seier Frølich til NTB.

Komiteen vil mellom anna ha svar frå statsministeren om kva tilpassingar han må gjere for å vareta Noregs Banks sjølvstende når Stoltenberg overtek som sentralbanksjef.

Samtidig får finansministeren spørsmål om kva habilitetsvurderingar som er gjorde, knytt til andre i regjeringa som har delteke i tilsetjingsprosessen.

