FHI: Koronaepidemien vil nå eit lågt nivå i slutten av mars

– Vi reknar med at epidemien vil auke endå nokre veker, eventuelt med noko utflating i vinterferievekene, før denne bølgja snur og når eit lågt nivå i slutten av mars, skriv FHI i den siste risikovurderinga si.

Der slår FHI fast at det er uvisst kor lang årets vinterbølgje har komme.

– Epidemien veks saktare no enn i januar, men effekten av BA-varianten og fjerninga av dei kontaktreduserande tiltaka 1. februar kan gi ny auke. Vi veit ikkje når epidemien når toppen og kor lenge denne bølgja vil vare. Heile landet vil ikkje nå bølgjetoppen samtidig, skriv FHI.

Samtidig skriv instituttet at spreiingsevna til epidemien no er så stor at ei betydeleg bremsing av epidemien ville ha kravd svært sterke tiltak over tid.

– Det er ingen klare fordelar med å forskuve epidemien ut i tid, skriv FHI.