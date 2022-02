Industrien med delte oppfatningar om havvindplanen til regjeringa

innenriks

– Ei samla havvindnæring har vore tydeleg på at det er berre eit hybridnett som vil sikre utbygging i industriell skala utan behov for offentleg støtte, noko ein kabel berre til det norske fastlandet vil krevje, seier administrerande direktør Hildegunn T. Blindheim i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Regjeringa la onsdag fram planane sine for utbygging av havvind på norsk sokkel.

Regjeringa vil satse på ei utbygging der all straum frå vindmøllene til sjøs skal førast i land til Noreg, for utnytting til norsk industri og for å bidra til stabile låge prisar for norske hushald.

LO-forbundet Industri Energi gir på den andre sida den fulle tilslutninga si til planane til regjeringa.

-Vi er fornøgd med at regjeringa i dag har bestemt at det skal byggjast ein gigantisk havvindpark lengst sør på norsk sokkel. Det vil sikre betydeleg meir kraft både til folk og industri i Noreg, seier forbundsleiar Frode Alfheim i Industri Energi.

(©NPK)