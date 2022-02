Kong Harald er friskmeld etter forkjøling

innenriks

– Kongen er friskmeld og vil ta opp att dei konstitusjonelle pliktene sine frå torsdag av, opplyser assisterande kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved Slottet til NTB onsdag.

Torsdag skal kongen, ifølgje programmet på nettsidene til kongehuset, møte utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i den første audiensen sin på to veker. Fredag 28. januar vart kongen sjukmeld med forkjølingssymptom, og kronprins Haakon leia statsråd den dagen. I ettertid vart sjukmeldinga forlengd.

I den siste audiensen sin på Slottet før sjukmeldinga, torsdag 27. januar, møtte kongen òg utanriksministeren. Ho melde seinare same dag at ho hadde testa positivt for covid-19 nokre timar etter møtet. I ei fråsegn til NTB sa Huitfeldt at ho håpa ho ikkje hadde smitta monarken under møtet.

Kongehuset gjekk seinare ut og opplyste at kongen hadde testa negativt for korona fleire gonger, og dronning Sonja omtalte det som ei lett forkjøling.

Under audiensen med Huitfeldt torsdag vil også dronning Sonja og kronprins Haakon vere til stades.

Kong Harald vil derimot ikkje vere til stades når utstillinga «Kongens biler. Kjøretøy gjennom fire generasjoner» opnar i Dronning Sonja Kunststall seinare torsdag.

(©NPK)