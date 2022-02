Kystruteskip forseinka

innenriks

Ifølgje Havila Kystruten har skipet fått ny leveringsdato frå verftet i Tyrkia, noko som betyr at den planlagde oppstarten for Havila Castor 7. april blir utsett.

Første rundreise er no forventa å gå frå Bergen 10. mai.

Selskapet opplyser at dei vil tilby alle som hadde booka tur med skipet dei tre første rundturane, vil få tilbod om ei ny reise.

I desember i fjor la det første skipet til selskapet, Havila Capella, ut på jomfruturen sin på kystruta mellom Bergen og Kirkenes, nesten eitt år forseinka.

Framdrifta ved verftet i Tyrkia er heller ikkje som forventa for dei to siste skipa til selskapet. Havila Kystruten opplyser at dei legg til grunn at skipa vil vere seglingsklare i tredje og fjerde kvartal.

– Men med dei erfaringane vi har så langt, er det knytt uvisse til eksakt dato for levering òg av desse skipa, seier administrerande direktør Bent Martini.

(©NPK)