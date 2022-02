Støre er ikkje inhabil opp mot kronprinsparet

innenriks

Det skriv Dagbladet.

I 2010 vurderte same lovavdeling det til at Støres nære vennskap med kronprinsparet gjorde at han var inhabil til å behandle apanasjen deira.

I november sende statsministeren eit brev til Justisdepartementet der han bad om å få dette vurdert på nytt, på bakgrunn av at den private omgangen hans med kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit har minka sidan 2010.

– Etter Lovavdelingens vurdering er det ut frå skildringa av den noverande relasjonen ikkje naturleg å omtale denne som ein slik 'nær personleg tilknyting' som kan medføre inhabilitet etter reglane i forvaltningslova, skriv Justisdepartementets lovavdeling.

Dermed kan Støre vere med i behandlinga av apanasjen.

