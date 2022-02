Fylkespolitikarar seier nei til å sende vestlandsstraum til sokkelen

innenriks

Dei meiner nettkapasiteten rundt Bergen må bli betre først, skriv Bergens Tidende.

Bakgrunnen er at Aker BP og Equinor har søkt NVE om konsesjon for bygging og drift av nytt landstraumanlegg frå Samnanger transformatorstasjon til oljefelta Noa og Krafla i Nordsjøen vest for Bømlo. Saka er ute på høyring.

Forslaget frå fylkesadministrasjonen var å støtte søknaden, så sant elektrifiseringa ikkje går utover kraftforsyninga i Børdalen i Samnanger eller industrietablering på land.

Fleirtalet i fylkesutvalet i Vestland sa derimot nei til planen og peika på at landbaserte industriprosjekt allereie i dag blir stansa på grunn av dårleg nettkapasitet i bergensområdet.

– Med bakgrunn i dette kan ikkje Vestland fylkeskommune på noverande tidspunkt støtte ein konsesjon for landstraum til Noa/Kraftla -prosjektet, då dette kan utfordre nettkapasiteten ytterlegare, står det i vedtaket.

Berre Høgre og FNB støtta forslaget frå fylkesadministrasjonen.

