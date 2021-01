Dylan blir saksøkt etter salet av låtrettane sine

kultur

Ho gjer krav på over 63 millionar kroner, og går til sak mot både Bob Dylan og kjøparen Universal Music Publishing Group. Det melder New York Post.

Claudia Levy er enkje etter Jacques Levy, som var med på å skrive fleire av tekstane på albumet «Desire» frå 1976 – blant dei «Hurricane» og «Oh Sister».

Levy, som døydde i 2004, er oppført som medforfattar til sju av dei ni låtane på plata, og dødsbuet gjer ifølgje sakspapira rett til 35 prosent av inntektene.

Dylans advokat Orin Snyder seier at søksmålet er «et sørgeleg forsøk» på å profittere på avtalen med Universal, og hevdar at arvingane allereie har fått det dei har krav på. Universal ønskjer ikkje å kommentere saka overfor avisa.

Det var i desember i fjor at Bob Dylan – låtskrivaren over alle låtskrivarar – overraska og dels sjokkerte ei heil verd då han selde heile låtkatalogen sin for ein rekordsum.

Kjøpar var Universal Music Publishing Group, som visstnok skal ha betalt opp mot 2,5 milliardar norske kroner for rettane til Dylans songar frå 1962 til i dag.

(©NPK)