Glastonbury-festivalen blir avlyst

kultur

Årsaka er koronapandemien. Dette er andre sommar på rad at den tradisjonsrike festivalen må avlysast på grunn av viruset.

I 2020 skulle Glastonbury feira femtiårsjubileum med Paul McCartney, Taylor Swift og Kendrick Lamar. I 2021 var det hinta om at Spice Girls kanskje skulle stå på scena.

Så seint som for ein månad sidan håpa arrangørane ifølgje TT at ein skulle kunne gjennomføre årets arrangement. Auka smittespreiing gjer ifølgje BBC at ein no i staden set sin lit til at det blir ein festival i 2022.

