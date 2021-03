Omtalt Meghan og Harry-intervju blir sendt på TV3 og Viafree måndag

kultur

7. mars blir «Oprah with Harry and Meghan: A CBS Primetime Special» sendt på amerikansk fjernsyn. Det trur den britiske TV-kanalen Sky News kongereporter kan bli «ein ubehagelig opplevelse» for Windsor-familien.

No kan norske TV-sjåarar òg gle seg til eit nært møte med hertugen og hertuginna, som for eitt år sidan trekte seg frå livet som kongelege.

Nyleg kunngjorde paret at dei ikkje vil komme tilbake som arbeidande medlemmer av det britiske kongehuset, men at dei framleis vil vere ein del av kongefamilien, opplyste Buckingham Palace.

Intervjuet startar med Meghan før Harry kjem inn – og samtalen skal òg innom område som ekteskap, det å vere forelder, filantropisk arbeid og flyttinga til USA.

Hertugparet bur for tida i California i USA og ventar det andre barnet sitt. Sonen Archie vart fødd i mai 2019.

Etter flyttinga frå Storbritannia i fjor har dei inngått avtalar om ei rekkje kommersielle prosjekt, mellom anna samarbeid med plattformene Netflix og Spotify.

