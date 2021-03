Eurovision-bidraget til britane klart – James Newman fekk gjere det Ulrikke Brandstorp ikkje fekk

kultur

James Newman var plukka ut som 2020-bidraget frå Storbritannia med balladen «My Last Breath». Men Eurovision-finalen vart avlyst på grunn av koronapandemien.

Dermed får han rykkje fram til ny start – og stille i Rotterdam i mai 2021 i staden. Det gjer han med ein ny lét, kalla «Embers» som torsdag vart offentleggjord.

Newman seier til BBC at han er stolt av fjorårsbidraget sitt, men at balladen var skriven før pandemien og at han ønskte å lage litt meir «positivt, morsomt og optimistisk».

– «Embers» handlar om gneistane som ikkje døyr. Då vi skreiv dette, følte eg det som om eg ønskte å vise alle at vi skal samlast igjen. Det handlar om korleis vi stig fram av den dårlege tida vi har delt. Det passar med ideen om korleis Eurovision står opp igjen, forklarer James Newman.

Han vart i fjor plukka ut av den britiske kringkastaren i fjor i ein ny strategi, der BBC slo seg saman med plateselskapet BMG for å velje ut artist og lét.

Ei rekkje land har valt å gjere som Storbritannia, nemleg å sende 2020-artisten sin. BBC skreiv førre månad at det dreidde seg om 21 land.

Ulrikke Brandstorp fekk i staden tilbod om å stille opp i årets nasjonale uttak, noko ho takka nei til, skreiv Dagbladet i fjor. Også land som Sverige valde liknande løysingar.

(©NPK)