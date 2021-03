Kulturen vaknar til liv igjen i USA

kultur

Eitt år etter den første nedstenginga i USA i kjølvatnet av koronapandemien, er det no teikn på liv i kulturleiren. Eitt teikn er at Shakespeare kjem til Central Park i New York, no når vaksinasjonen er godt i gang.

Utandørsteateret The Delacorte har stått tom det siste året, men det blir planlagt gjenopning igjen denne sommaren, skriv New York Times.

Det første stykket som skal til pers er William Shakespeares «The Merry Wives of Windsor».

– Menneske vil feire. Dette er ein av mange herlege måtar teateret kan bidra til feiringa på, seier Oskar Eustis, kunstnarisk leiar for Delacortes. Han har sjølv vore smitta av viruset.

Teateret er berre eitt av mange utandørsscener som planlegg gjenopning. Innandørsscenene, som eksempelvis Broadway, blir derimot ikkje venta å opne opp igjen for publikum før til hausten.

