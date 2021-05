Ambassadør: Tix har ein veldig viktig bodskap

kultur

Ambassadøren er ivrig oppteken av Eurovision Song Contest.

– Det er veldig morosamt, så eg følgjer alltid med på Eurovision. Då vi høyrde at det skulle komme, så tenkte vi å gjere ein del ut av det. Det som er fint her, er at Tix har med seg ein veldig viktig bodskap, fortel han til NTB.

I Moskva då Rybak vann

Bård Iver Svendsen jobba ved ambassaden i Moskva då Alexander Rybak vann der med «Fairytale» i 2009.

– Det var ei uforgløymeleg oppleving. Eg hugsar det så godt, for han vann 16. mai, og så var det 17. mai dagen etter. Og då kom han på feiringa med alle dei norske som budde i Moskva. Det var utruleg fint, fortel ambassadøren.

Utanom Rybak er det Bobbysocks og sigeren med «La det swinge» i 1985 han hugsar best.

– Det var stort, for då hadde Noreg vore vand til å få null poeng, sisteplass eller nest siste plass. Og då dei endeleg vann, var det store greier, hugsar ambassadøren.

Strengt smittevern

Håpet var at Tix skulle komme på eit arrangement i sjømannskyrkja i Rotterdam 17. mai, men smittevernregimet til Eurovision-arrangøren gjorde dette umogleg. Derimot har det vore høg aktivitet på Facebook-sidene til ambassaden.

– Ein kan fleipe litt med det, men det er ein del av oppgåva vår å fremje norske artistar og norsk kultur i utlandet. Og med Tix har det vore ein veldig fin pakke, for i tillegg til det musikalske, er det alt med historia hans, bodskapen hans og mental helse, som det er fint å kunne ha søkjelys på, fortel Bård Ivar Svendsen.

Nettmøte med foreining

Før helga hadde ambassaden eit nettarrangement saman med den nederlandske organisasjonen Gilles de la Tourette. Fire ungdommar med Tourettes syndrom fekk snakke med Andreas Haukeland, eller Tix. Han har vore open om diagnosen sin.

– Det er veldig viktig å for dei å sjå nokon som Andreas og kva han har oppnådd i livet sitt med Tourettes, eller snarare på grunn av Tourettes, som han sa under intervjuet, fortel Hedy Uijting, pressesjefen for organisasjonen, til NRK.

(©NPK)