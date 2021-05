Amazon kan bli nye eigarar av MGM

kultur

Den siste tida har rykta florert om at fleire aktørar har vist interesse for MGM, etter at det i desember vart kjend at det tradisjonsrike filmselskapet blir lagt ut for sal.

MGMs noverande eigarar skal håpe på ein pris på omkring ni milliardar dollar, og forhandlingane med Amazon skal ha gått føre seg ei stund.

Så langt har representantar frå Amazon og MGM valt å ikkje kommentere påstandane.

I nesten hundre år har MGM (Metro Goldwyn Mayer), kjent for den brølande løva si, bygd opp eit gigantisk filmarkiv med om lag 4 000 titlar. Bland anna eig filmselskapet rettane til James Bond.

I dag er MGM eigd av ei samanslutning beståande av mellom anna Sony og kabelselskapet Comcast.

