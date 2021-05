183 millionar sjåarar fekk med seg Eurovision-comebacket i 2021

kultur

«Ein massiv hit blant det unge publikummet», heiter det i pressemeldinga frå Eurovision, som seier at sjåardelen blant 15-24-åringar auka med sju prosent frå 2019 til 2021: Heile 52,8 prosent av denne aldersgruppa som såg på TV denne kvelden såg sendinga frå Rotterdam – noko som er fire gonger høgare enn gjennomsnittet for kanalane.

Dei 183 millionane som så på, var fordelte på 36 såkalla marknader, heiter det vidare.

Engasjementet på nett var òg høgt: I den veka som Eurovision Song Contest gjekk føre seg i Rotterdam, noterte ein seg for 50,6 millionar unike sjåarar i 234 land på den offisielle YouTube-kanalen, noko som er ein auke på 28 prosent i forhold til 2019. Av dei som såg på slikt innhald på nett var 71 prosent i alderen 18 til 34 år.

Dei offisielle sosiale medium-plattformene til songkonkurransen var òg travle. På same kveld som finalen vart det sendt nær fem millionar Twitter-meldingar, og Twitter-videoar som var relaterte til Eurovision hadde nær 80 millionar visningar.

I Italia sørgde Eurovision-finalen for dei høgaste sjåartala for kringkastaren RAI sidan landet hoppa om bord i konkurransen igjen i 2011 etter eit fråvær på 13 år. 24,4 prosent av italienske TV-sjåarane den kvelden såg at landets eigne rockarar Måneskin vann.

Også Frankrike og Storbritannia opplevde ein auke i sjåartalet, medan det her heime tidlegare vart meldt at nær 1,4 millionar nordmenn var innom finalesendinga. Men ingen slår islendingane: Der såg ein marknadsdel på 99,9 prosent av TV-sjåarane på at landets Då∂i Freyr og gruppa hans Gagnamagni∂ komme på fjerdeplass med elektropoplåten «10 Years».

– Vi er begeistra over å sjå at så mange publikummarar ønskte Eurovision Song Contest tilbake, og veldig stolte over å ha samla millionar i ei tid då så mange framleis er frå kvarandre, uttaler svenske Martin Österdahl, som hadde ansvaret for den første Eurovision-finalen sin.

Songkonkurransen vart arrangert for 65. gong i 2021, etter å ha vorte avlyst på grunn av koronapandemien i fjor.

