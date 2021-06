Heddadagene går lokale vegar

kultur

Då det av smittevernomsyn ikkje blir mogleg å samle store folkemengder i Oslo, går teaterfestivalen nye vegar. I perioden frå 4.–30. juni tek i staden teatera rundt om i landa ansvar – og sørgjer for festival.

– Vi hadde verkelege trua tidlegare i vår på at det skulle bli mogleg å avvikle Heddadagene i Oslo i juni. Dessverre er smittesituasjonen framleis så pass ustabil at vi ikkje kan samle folk frå heile landet, seier Solrun Toft Iversen – leiar av Heddakomiteen og teatersjef ved Det Vestnorske Teatret.

Prosjektleiar for Heddadagene, Kjetil Falkum, fortel at dei har valt å snu heile festivalen «bak fram».

– Til vanleg samlar vi teater frå heile landet i Oslo under Heddadagene, medan i år spreier vi festivalen ut over heile landet. Det blir ei markering og feiring av scenekunsten ved alle dei teatera som har framsyningar i festivalperioden, seier han – og skyt inn:

– I tillegg har ei rekkje av teatera gått saman om ei direktesending frå Utøya av Tore Vagn Lids framsyning «03:08:38 Tilstander av Unntak», som ei samtidig teateroppleving for mange kohortar over heile landet.

– Ein ekstra dimensjon

Det er 5. juni det blir direktesending frå Utøya til 12 scener over heile landet.

– Stykket vart laga før pandemien slo til, og var heilt frå starten laga for at publikum skulle kunne oppleve han både fysisk i rommet saman med utøvarane, og på avstand gjennom «lyttepostar» i andre byar, fortel Falkum om teaterstykket som handlar om 22. juli. Han seier den opphavlege planen var visning på Vega Scene i Oslo under Heddadagene, med ein lyttepost ein annan stad i byen.

– Men når restriksjonane i Oslo gjorde det umogleg å gjennomføre, kasta Transiteatret-Bergen seg rundt og fekk ein avtale om å spele han på Utøya – for eit svært avgrensa publikum.

Framsyninga vart tildelt Heddaprisen for Beste audiovisuelle design i fjor.

– Vi veit frå før at framsyninga er god, og gir publikum høve til å reflektere over si eiga oppleving av terrorangrepet i 2011, men det er klart det vil gi framsyninga endå ein ekstra dimensjon når han blir nettopp spelt på Utøya, held prosjektleiaren fram.

Inga Heddapris-utdeling dette året

Heddaprisen vil ikkje bli tildelt i 2021. Heddaprisen for sesongen 20/21 blir i staden slått saman med neste sesong, fortel Toft Iversen.

– Mange har produsert og vist fram godt teater gjennom sesongen trass mange restriksjonar. Desse prestasjonane blir òg inkluderte i vurderingsgrunnlaget for eit utvida tal nominasjonar som blir annonserte neste vår, forklarer ho – og seier det meir enn nokon gong er viktig å feire det gode arbeidet som er gjort rundt om på norske scener.

– Samtidig har nedsett reiseverksemd, og nedstengde teater, gjort det særleg utfordrande for juryen å dekkje eit fullgodt representativt grunnlag for ei utdeling i år. Komiteen vil derfor utvide prisen og sesongen han heidrar, og slik leggje til rette for eit større spekter i neste års utdelinga – der både dei nyopna teatera, og dei som har vore opne gjennom pandemien, er representert.

Det er liten tvil om at det har vore utfordrande å planleggje Heddadagene i koronatida.

– Heddadagene blir laga av 35 teater over heile landet, som skal få sine eigne planar til å gå opp, så det seier seg sjølv at det har vore vanskeleg å planleggje festival i fellesskap i denne tida. Vi var optimistiske svært lenge. Men i byrjinga av mai vart det klart at gjenopninga i Oslo kom for seint, og vart for avgrensa, til at det lét seg gjere å gjennomføre fysisk. Det ville heller ikkje vore tilrådeleg med ei rekkje tilreisande gjestespel slik smittesituasjonen har vore, fastslår Falkum.

I tillegg til framsyningar blir det òg eit felles fagprogram under årets Heddadagene, nærare bestemt frå 7.–13. juni. Her blir det mellom anna Masterclass med stjernelysdesigneren Paule Constable, melder arrangørane om programmet.

