Lise Davidsen nominert til Nordisk råds musikkpris 2021

kultur

13 artistar og ensemble frå Norden er nominerte, og frå Noreg er det altså Davidsen og Carstensen som er har hausta nominasjon til Nordisk råds musikkpris 2021.

Blant nominasjonane finn vi vokalistar, folkemusikarar, ein trompetist, ein pianist, ein multiinstrumentalist og eit DJ-kollektiv.

Eivør Pálsdóttir frå Færøyane er kjent for mange òg her på berget, det same er Studio Barnhus (Sverige), som begge er nominerte.

Prisen heidrar skapande og utøvande musikalsk verksemd på høgt kunstnarisk nivå, og har vorte delt ut sidan 1965.

Vinnaren av Nordisk råds musikkpris blir offentleggjord saman med vinnarane av Nordisk råds andre prisar 2. november i København i samband med Nordisk råds sesjon.

(©NPK)