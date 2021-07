kultur

Lørdag 26.06 arrangerte Sykkylven Pensjonistlag kulturfest. Storsalen i Kulturhuset var fullsatt. Bordene pyntet og i behørig smitteavstand satt forventningsfulle og glade personer. Det var duket for en underholdende ettermiddag. Et oppdemmet behov for sosialt samvær. Sigbjørn Brunstad ønsket alle hjertelig velkomne og presenterte et rikholdig og variert program.