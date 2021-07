Hentar Erik Werenskiold «heim» til Kongsvinger i sommar: – Vil ta eigarskap til kunstnaren

kultur

10. juli opnar Kongsvinger museum utstillinga «Hjemland», vigde kunstnaren som var sentral i utforminga av ein norsk identitet gjennom å illustrere folkeeventyr og vikingsagaer.

– Utstillinga tek Werenskiold «heim» til Kongsvinger og viser samtidig fram ein spennande periode i historia i byen og landet i åra mellom 1855 og unionsoppløysinga i 1905, forklarer avdelingsdirektør og prosjektansvarlege Mona Pedersen ved museet.

Verka til Erik Werenskiold (1855–1938) blir ifølgje omtala ein inngangsport til ein viktig, kulturhistorisk periode og ramme for dei ulike temaa som «Hjemland» belyser. Pedersen framhevar spesielt «Eventyrlandet», som tek opp folkeeventyra som vart samla inn av Asbjørnsen og Moe – og som Werenskiold illustrerte.

Mot slutten av livet testamentere Werenskiold 21 bilete til Kongsvinger, og desse verka blir i dag forvalta av Kongsvinger museum. Eit utval av dei blir å sjå i «Hjemland».

– Vi meiner at denne gåva viser at han kjende tilhøyrsel til byen, men koplinga mellom Werenskiold og Kongsvinger er i lita grad undersøkt. Ingen by har til no teke eigarskap til kunstnaren, og det ville vi gjere noko med, seier Pedersen, som kan ønskje velkommen til eit fornya og pussa opp museum.

Det blir ikkje eitt stort opningsarrangement på grunn av pandemien, men derimot fleire arrangement utover hausten.

