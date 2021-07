«Girl in red» skal opptre med eit heilt symfoniorkester for første gong

kultur

Symfoniorkesteret i Stavanger har spelt vekevise konsertar, anten som reine strøymekonsertar eller med publikum i salen, gjennom koronatida.

– Vi har lengta etter fleire levande publikumsmøte og gler oss til å samle flest mogleg menneske til fest og feiring i parken ved Tou. At vi skal gjere det saman med Noregs popkomet «girl in red» – som speler med fullt orkester for første gong – er utruleg gøy, seier administrerande direktør i Stavanger Symfoniorkester, Morten Warland.

Men også andre namn blir å finne på scena under den gratis utandørskonserten. «Kapteinen», alias Kjell Øverland, stiller – det same gjer duoen «Finding Neo» med vokalist Andrea Ådland og gitarist Mathias Keilegavlen, og dessutan indiefolkbandet «Days of August».

Symfoniorkesteret skal òg spele utdrag frå Gisle Kverndokks Grammy-nominerte «Symfoniske dansar», inspirert av dansar frå Kina og Madagaskar, Kurdistan og Eritrea, Cuba og Polen, med Khaled Habeeb og Hamed M. Nezhad som solistar på høvesvis oud og ney.

Nick Davies dirigerer orkesteret og konserten blir leidd av skodespelaren Nina Ellen Ødegård.

(©NPK)