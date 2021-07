Dronning Elizabeth besøkte TV-innspeling

kultur

Dronninga har byrja å ta opp sine offisielle plikter i det siste etter dødsfallet til mannen sin prins Philip i april. Neste år feirar ho 70 år som den britiske dronninga.

Dronninga vandra gjennom kulissane til den berømte TV-serien, som har Guinness-rekord i å vere den eldste TV-serien som framleis blir spelt inn og går fast på TV.

Den 95 år gamle dronninga fekk sjå TV-seriens berømte brusteinsbelagte gate og kulissane til puben Rovers Return.

Monarken rakk òg å helse på fleire av skodespelarane, mellom anna 89 år gamle William Roache, som har spelt i serien sidan første episode, og som også figurerer i Guinness' rekordbok som den lengst fungerande mannlege TV-stjerna i ei kontinuerleg rolle.

– Det er verkeleg eineståande at de har klart å halde fram, sa dronninga til Roache, med tilvising til at TV-serien har framleis innspelingane under heile koronapandemien, likevel med smitteverntiltak.

– Vel, frue, det er vel du som er den som har klart å halde fram, repliserte Roache med bifallande latter frå resten av skodespelarane.

Det er ikkje første gong dronning Elizabeth besøkjer innspelinga av den berømte TV-serien. Ho besøkte innspelinga seinast i 1982.

