Britane syng – og stemmer – fram sine eigne

kultur

Søndag er det duka for fotball-EM-finale med noko så sjeldan som England på banen. Og i samband med dette har engelske Radio X kåra «de beste fotballsongane».

Som kanalen skriv på eigne nettsider:

«Fotballsongar treng ikkje vere forferdelege. Dei kan faktisk vere oppløftande, stemningsskapande … og iblant hjelpe laget ditt til å spele betre.»

Sikkert er det at listetoppen er av det heimfavoriserande slaga. The Farms «Altogether Now» er inne på tredjeplass, medan New Orders «World in Motion» tek sølvet.

Sigerherrane seier seg sjølv i lys av den framgangsrike meisterskapen broderfolket i sørvest har hatt. Dei heiter nemleg David Baddiel, Frank Skinner og Lightning Seeds.

Låten deira, «Three Lions», er av refrengrelaterte årsaker òg kjent som «Football's Coming Home» og vart opphavleg gitt ut forsommaren 1996.

(©NPK)