Nakstad om boka: – Blir nok ei litt anna bok enn mange ser for seg

Det seier forlagssjef for sakprosa, Reidar Mide Solberg, i det han presenterer ein del av Gyldendals haustliste.

16. november blir det verdslansering av biografien om Avicii – superstjerna og DJ-en som tok sitt eige liv i 2018.

– Boka er skriven av ein av Sveriges mest meritterte journalistar – og det kjem til å bli mykje merksemd rundt denne utgivinga, seier sakprosasjefen. Som legg til at medan vi er inne på dette med merksemd, så kjem vi ikkje utanom den varsla boka til assisterande helsedirektør Espen Nakstad. Boka hans har fått tittelen «Kode rød», og har undertittelen «krig, håp og kjærlighet i pandemiens tid».

– Dette blir nok ei litt anna bok ein mange ser for seg, uttaler Nakstad – som litt løyndomsfullt skildrar boka som ei reise i historia, gjennom verda – og gjennom nokre milepælar og hendingar.

– Og så prøver eg òg å peike litt inn i framtida, legg han til, og avslører at det har gått med ein del feriar på å få i land bokprosjektet.

Kongar, gjestfridom – og krig

Are Sende Osen har òg strevd etter å gi oss blikket sitt på nokre historiske storhendingar. Det er ifølgje Mide Solberg stor forteljarglede og ein særeigen teft som møter oss når vi les hans «Kongerekka», ei bok om alle kongane våre – og særteikna deira.

Vidare blir det informert om bøker som «Sprudlende. 101 flasker med bobler» av Sara Døscher, «Flørt!» av psykolog Fanny Duckert og filosof Øyvind Kvalnes – og «Fenrikens førstegangstjeneste», signert Geir Aker.

Andre av forlaget bøker som kan seiast å vere boklege feiringar av gjenopning og meir sosialt liv, er bøker som «Gjestfrihetens kraft» av Per Arne Dahl, og fleire kokebøker – som den som byggjer på kokekunsten til Ingrid Espelid Hovig: «Tradisjonen tro».

I haust melder òg Ingar Sletten Kolloen seg med bind to av storverket «Under krigen», som har fått tittelen «Nå må vi tåle alt».

– Målet til forfattaren er å formidle korleis det verkeleg var å leve under krigen, seier sakprosasjefen vidare.

Wassmo og Staalesen

På den skjønnlitterære romanhimmelen er Herborg Wassmo aktuell. Om «Mitt menneske» har forfattaren uttalt til Dagbladet at han er eit resultat av at ho vart utfordra av ektemannen til å skrive ein kjærleiksroman.

Ein annan veteran som melder seg denne hausten er Gunnar Staalesen. Når han slepper «2020 Post festum», er det snakk om ein frittståande oppfølgjar til «bergenstrilogien».

Levi Henriksen, Cecilie Enger og Jan Ove Ekeberg melder seg òg med skjønnlitterære nyheiter, det gjer òg Marlen Ferrer – som slepper «Livs Saga»: Ei bok som tek oss med til 1100-talet.

Forlagssjef for norsk skjønnlitteratur, Kari Marstein, gler seg òg over at forfattar Jan Grue, som nyleg fekk ei strålande melding i New York Times (av ingen ringjarar enn filmstjerna Michael J. Fox) er klar med ny roman, titulert «Hvis jeg faller».

På spenningsfronten melder Anne Holt, Chris Tvedt og Helle Stensbak seg med nye bøker, og ifølgje Marstein sørgjer førstnemnde for å gi Hanne Wilhelmsen «eit durabeleg comeback».

Gråfarga førjuls-Tøyen

Kritikarroste Ingvild H. Rishøi – kjent for novellekunsten sin – melder seg denne hausten med den første romanen sin, ein roman ho har kalla «Stargate». Frå forlagshald blir det meldt at vi her blir tekne med til eit gråfarga førjuls-Tøyen, der hovudpersonen har ein pappa med eit sterkt forhold til puben Stargate.

På barnebokfronten merkar vi oss Mariangela Di Fiores bok, kalla «Å ri på enhjørninger». Forfattaren fortel at boka opnar døra til ein av dei stadane vi fryktar aller mest. Det handlar nemleg om barn og sjukdom i denne boka, som har fått illustrasjonar av Lisa Aisato.

Prisvinnande Alexander Kielland Krag følgjer i haust opp Instagram-romanen sin med ny bok – som også skal sleppast på Instagram. Boka har tittelen «Litt redd, bare», og her handlar det om å møte angsten for aller første gong.

