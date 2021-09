BTS forargar òg kinesiske styresmakter – stengjer fankontoar i sosiale medium

kultur

Blant kontoane som blir stengde mellombels er den til fanklubben JiminBar, som ikkje får poste noko på 60 dagar. Den ambisiøse fanklubben har frå april i år samla inn eit stort beløp for å hylle helten sin, BTS-medlemmen Park Ji-Min, på fødselsdagen hans i oktober.

Takka vere crowdfunding flyg no eit fly frå det sørkoreanske selskapet Jeju Air fram til 1. november med heile flykroppen dekt av ei helsing og eit bilete av Park Ji-Min, medan flybillettane og pappkrusa om bord ønskjer dei reisande ein «Happy Ji-Min Day».

Ifølgje Strait Times planlegg fanklubben – som framleis har ein aktiv konto på Twitter – dessutan store annonsar i amerikanske The New York Times og britiske The Times på fødselsdagen den 13. oktober.

Kinesiske styresmakter har den siste tida slått ned på idoldyrking, der Weibo-aksjonen mot fankontoar føyer seg inn. I ei fråsegn frå Weibo heiter det at ein er «strengt imot irrasjonell støtte av kjendisar», og vil slå hardt ned på det. Derfor har den kinesiske sosiale medieplattforma styrkt styringa si over fankontoane for å rydde opp, skriv NME.

