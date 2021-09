Første blikk på den skandinaviske storsatsinga «Utvandrerne» – men Liv Ullmann er ute av biletet

kultur

Den første traileren gir ifølgje pressemeldinga «ein smakebit på dette storslegne og tidlause drama om ei livsomveltande reise for å finne ein ny heim». Filmen, som den norske regissøren Erik Poppe har hand om, blir sagt å vere einav dei største filmsatsingane i Skandinavia nokon gong.

Filmen er basert på Vilhelm Mobergs dramatiske historie om utvandringa til Amerika på 1800-talet, då millionar av skandinavar forlét svolt og naud i håp om eit betre liv. Det er ikkje første gong Mobergs fire binds verk, som kom ut i åra 1949–1959 er dramatisert: I Jan Troells to filmar frå 1971 og 1972 var det Liv Ullmann som spelte Kristina.

Denne gongen blir Kristina gestalta av Lisa Carlehed, medan Gustaf Skarsgård speler Karl Oskar. I andre roller blir Sofia Helin, Tove Lo og nordmennene Fredrik Høyer og Stig Henrik Hoff å sjå. Eigentleg skulle Liv Ullmann ha dukka opp i rolla som Kristinas mor, men på grunn av koronautsetjingar av innspelinga gjekk ikkje dette likevel, får NTB opplyst.

– Dette er i særklasse det største, aller mest krevjande og utfordrande prosjektet eg har gitt meg i kast med. Eg er svært stolt over resultatet og vanvitig spent på korleis publikum tek imot filmen, seier Erik Poppe, som må vente til januar 2022 med å sjå reaksjonane. Opphavleg planlagd romjulspremiere måtte nemleg utsetjast.

Erik Poppe har tolka Mobergs fire romanar på sin eigen måte, og han seier det er annleis enn Troells 50 år gamle filmar som han kallar «fantastiske meisterverk», men med like store ambisjonar.

– Denne gongen er det samla i éin og same film, og avgjerdene eg måtte ta for å få dette til har måtta vere radikale, uttalar Poppe. På ny jobba han med den norske manusduoen Anna Bache-Wiig og Siv Rajendram, som også skreiv «Utøya 22. juli» for han.

– Historia er nervepirrande, gripande og forførande, men også skremmande aktuell. Den dramatiske historia til valet til denne vesle familien om å forlate alt og alle for å redde seg sjølv og barna sine er like relevant for millionar menneske over heile verda i dag som den gongen: Kven var vi då og kven er dei no som nyttar seg av retten til å drøyme og håpe om eit betre, tryggare og sikrare liv, seier Erik Poppe.

(©NPK)