Morten Abel fullfører trilogien «om livet som er så lett, men som vi gjer så vanskeleg»

Fredag kjem han med «Bare prøv deg, sjelefred». Eit ufrivillig friår frå turnélivet vart den kreative gneisten som skulle til for å ferdigstille langspelplata.

– Dette er det siste albumet av ein trilogi der eg har teke utgangspunkt i mitt eige kvardagsliv. Om opp- og nedturar, anger og svik, og kjærleik og glede. Om dette livet som er så lett, men som vi gjer så vanskeleg, seier Morten Abel.

Utgivinga følgjer etter «I fullt alvor», som kom i 2015 og var hans første med norske tekstar, og «Evig din» frå 2018.

– Eg har prøvd å få det til å bli eit positivt album, sjølv om melankolien heng over. Eg treng han for å finne gleda med musikk, seier Abel, som starta innspelingsprosessen med 14 låtar, der 11 kom med så langt som til miksen. Tittelsporet «Bare prøv deg, sjelefred» handlar ifølgje omtalen om kva ein må ofre for å finne den absolutte indre roa.

– Ni vart med på albumet. Eg vil berre ha med det aller beste, dei låtane som har det i seg, at dei kan forandre noko i livet titl eit menneske. Eg vil at musikken skal få fram dei store kjenslene, seier Morten Abel, som tok med seg Thomas Gallatin på trommar, Nikolai Grasaasen på gitar, Håkon Øyen på tangentar og Thomas Engebretsen på bass. Børge Fjordheim var teknikar og produsent i Elektrolüd Studio.

Då Morten Abel gjennomførte nystarten sin på norsk i 2015, sa han til NTB at han «måtte gjere noko som fekk meg i gang igjen» fordi han var i ferd med å bli musikalsk lat og lykkeleg med kvardagslivet.

– Eg ville prøve å lykkast med noko nytt. Så eg starta med blanke ark, med nye folk, i nytt studio, i ny by, med nytt band, på eit nytt språk, for å utfordre meg sjølv, sa han om prosjektet som han no fullfører.

