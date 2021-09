Uri med språkleg rundreise

kultur

Med barneboka «Verden rundt på 80 ord – og andre språkreiser» viser Uri fram ei rekkje ord som kjem langvegs frå, og som rett og slett har slått seg ned i Noreg og vorte ein del av språket vårt.

Nokre ord er «kortreiste» og har komme over grensa frå Sverige, medan andre har reist frå Danmark, England og Tyskland – og atter andre igjen har teke den lange vegen frå Sør-Amerika, Afrika og Asia.

Illustratør Victoria Sandøy er med på språkreisa og har illustrert boka, kjem det fram i pressemeldinga frå Cappelen Damm.

Helene Uri (f. 1964) har doktorgrad i lingvistikk og er professor II ved forfattarutdanninga ved Norsk barnebokinstitutt.

Ho har skrive ei rekkje bøker for både barn og vaksne, og bøkene hennar, som er omsett til 20 språk, har sørgt for at Uri har fått både Bragepris og Kulturdepartementets pris for barne- og ungdomslitteratur.

