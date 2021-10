Britisk musikkindustri hardt ramma av pandemien: Éin av tre arbeidsplassar gjekk tapt

kultur

Forskinga som UK Music står bak viser at det var 69.000 færre arbeidsplassar i musikklivet i 2020 enn året før, ein nedgang på 35 prosent, på grunn av «den ødeleggende virkningen» av covid-19.

Det er særleg musikarane sjølve og dessutan tilsette på konsertstader og innspelingsstudio som vart ramma, ikkje minst fordi mange er sjølvstendig næringsdrivande. Ikkje alle har kvalifiserte til støtte, skriv BBC.

«Dette har resultert i at tusenvis av musikkskapere, crew og andre har forlatt bransjen og begynt i andre sektorer», heiter det i rapporten.

Tilsette i musikkindustrien fall frå 197.000 til 128.000 i 2020 etter å ha vore i vekst det siste tiåret. UK Music kan ikkje talfeste kor mange av desse arbeidsplassane som er på plass igjen i 2021 etter at utestadene gjenopna.

På bakgrunn av dette har inntektene i musikkindustrien sokke med 46 prosent, og også verdien av britisk musikkeksport har sokke – frå 2,9 milliardar pund i 2019 til 2,3 milliardar i fjor. No ber UK Music britiske styresmakter om hjelp, mellom anna i form av skatteinsentiv, for å få bransjen på beina igjen.

– I eit år der vi har sett kor viktig musikk er for alles liv, er det viktigare enn nokosinne at dei nødvendige tiltaka blir gjorde for å verne, styrkje og auke veksten i musikkindustrien, seier UK Music-sjef Jamie Njoku-Goodwin.

