«Urørt»-vinn Jon Olav går vidare på engelsk – og gir snart ut EP som Ola Village

Tittelen på EP-en er «Famous», etter tittelsporet som er ein av dei åtte songane som han no gir ut samla. Fleire av dei har fått god mottaking utanskjers allereie, ifølgje pressemeldinga. Sjølv seier Jon Olav frå Ørsta, som vann «Urørt» for tre år sidan med virallåten «Hei Erna», dette om den engelskspråklege debuten:

– Debut-EP-en min er sett saman ved å leite etter låtane med dei beste augeblikka. Som låtskrivar verdset eg dei spesielle små bitane her og der og synest ikkje heilskapen treng å gi meining nødvendigvis. Når eg då skulle presentere den første lengre utgivinga som Ola Village, ville eg representere det. Dei magiske augeblikka som blir med deg gjennom dagen. Ting som gir meining, sjølv når det ikkje gjer det.

Som Jon Olav gav han ut debutalbumet «Ung poesi» i 2018 på sitt eige plateselskap, Lydheim. Han fortel at han har utvikla seg i nye retningar. Og medan han lovar at den første artistkarakteren skal få leve vidare, meiner han at Ola Village «fortener å sjå dagens lys».

– Med dette prosjektet vil eg vise fram litt andre sider ved meg sjølv som ikkje har fått så mykje fokus tidlegare. Til no har eg jo drege fram dei opprørske sidene i meg, men det er vanskeleg å komme unna at eg til sjuande og sist berre er ein litt nøktern og lun fyr frå bygda som vil dei fleste godt. Og det sistnemnde skal få lov til å skine litt. Det er det som vil bli Ola Village, lyder det.

