Honningbarna klar for første turné på to år

Turneen startar 7. januar på Odalen Rockeklubb, dei sneier innom Rockefeller i Oslo veka etter, og avrundar til slutt på Rock mot Rus på Andenes 8. april.

– Vi kan ikkje spele konsertar før alt er lov igjen. Det har vore den verste uvissa for vedkommande vårt, sa Honningbarna-sjef Edvard Valberg til NTB i februar i år.

For livekongane spelte ikkje spelt ein einaste sittekonsert og gjorde ikkje ein einaste strøymekonsert. Dei spelte same låt for éin og éin fan, i alt 50, i fjor, som eit stunt.

– Å spele ein Honningbarnakonsert med sitjande publikum, eller der dei må vere ein meter frå kvarandre – det går berre ikkje, det vil kjennast feil. Musikk er noko aktivt, ikkje passivt, det kjennest statisk og uærleg, lydde det vidare frå Valberg.

I staden gjekk gruppa i studio og spelte inn det sjette albumet sitt, som kjem ut 14. januar 2022. Det er dei første albuma deira sidan 2017. Tidlegare i år kom EP-en «Åh Bliss».

Her speler Honningbarna

* 07.01. – Odalen Rockeklubb, Odalen

* 08.01. – Seb's Hotel, Hamar

* 14.01. – Rockefellar, Oslo

* 15.01. – Samfundet, Trondheim

* 21.01. – Felix Pub & Scene, Lillehammer

* 22.01. – Gamlebyen Kulturhus, Fredrikstad

* 27.01. – Rokken, Volda

* 28.01. – Meieriet, Sogndal

* 04.02. – Kvarteret, Bergen

* 05.02. – Kvelven, Bryne

* 11.02. – Kick, Kristiansand

* 12.02. – Folken, Stavanger

* 18.02. – Kroa, Bø

* 19.02. – Svart & blå Scene, Porsgrunn

* 24.02. – Park 22, Mo i Rana

* 25.02. – Sinus, Bodø

* 26.02. – Driv, Tromsø

* 04.03. – T2, Ålesund

* 11.03. – Kreti og Pleti, Jessheim

* 12.03. – House of Foundation, Moss

18.03. – Bluebox, Grimstad

* 19.03. – Verdsteateret, Sandefjord

25.03. – Folkebadet, Sandvika

08.04. – Rock Mot Rus, Andenes

