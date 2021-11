Satsar på ny festival – langs Akerselvas breidder

kultur

Den nye Oslo-festivalen skal då også heite «Langs Akerselva», og beskriv seg som ei hyllest til områda langs elveløpet når den går av stabelen 19. og 20. august 2022.

Festivalområdet vil ifølgje ei pressemelding rigga frå Nydalsdammen og ned langs elva med minst to scener, men det blir opna for at eit større område skal takast i bruk dei kommande åra.

Dei første artistane er klare. Fredag opptrer Daniel Norgren, Konradsen, danske Prisma og Crussen, medan laurdag kjem turen til Gundelach, danske Efterklang, Beharie, Veps og Ellen Andrea Wang.

Langs Akerselva presenterte planane sine i Kulturkirken Jakob 12. november med ein framferd av mellom anna Ary. No håpar initiativtagerne Sebastian Carl Smedberg og Roar Smelhus at publikum vil vera festivalsvoltne att til sommaren.

(©NPK)